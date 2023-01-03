Шурыгин спрогнозировал масштабное наступление ВС РФ на Украине в конце недели

Уже в конце недели в зоне специальной военной операции (СВО) российские войска могут активизироваться и начать масштабное наступление. Об этом свидетельствуют массированные ракетные удары и резкое похолодание.

Военный эксперт Владислав Шурыгин убеждён, что после промерзания грунта начнутся крупные боевые действия. На данный момент в Донбассе обе стороны конфликта ведут локальные бои из-за грязи, указал он.

Кроме этого, у российской армии снова появились возможности выбивать систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Именно поэтому Россия начала проводить воздушные операции при помощи бомбардировочной авиации, отметил Шурыгин.

"Серия таких операций способна очень быстро истощить боевые возможности ПВО Украины, пробить бреши в противовоздушной обороне, после чего станут возможны и авиаудары с использованием бомб большой мощности против ключевых объектов инфраструктуры в районах, очищенных от украинской ПВО", — объяснил эксперт в беседе с "МК".