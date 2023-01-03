В ходе контрбатарейной борьбы у Краматорска вскрыты и уничтожены две РСЗО HIMARS

В ходе контрбатарейной борьбы у Краматорска были вскрыты позиции и уничтожены две пусковые установки американских РСЗО HIMARS.

Именно из них велись обстрелы мирных жителей ДНР, заявил подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, также у Артёмовска и н. п. Червоная Диброва Луганской на позициях уничтожены три американские гаубицы М-777. Средства российской противовоздушной обороны за сутки сбили 13 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

Перехвачены девять реактивных снарядов системы залпового огня "Хаймарс" в Луганской Народной республике и Херсонской области.