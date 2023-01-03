В Луганской Народной Республике на Краснолиманском направлении ликвидирована украинская диверсионная группа.
"На Краснолиманском направлении уничтожена очередная диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований Украины", — проинформировал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, украинские боевики намеревались проникнуть на позиции военных, пользуясь благоприятными для них условиями, однако были обнаружены и уничтожены.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, благодаря слаженным действиям бойцов подразделений Народной милиции ЛНР, украинские боевики понесли существенные потери в живой силе и военной технике.
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