Марочко: в ЛНР уничтожили группу украинских диверсантов

В Луганской Народной Республике на Краснолиманском направлении ликвидирована украинская диверсионная группа.

"На Краснолиманском направлении уничтожена очередная диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований Украины", — проинформировал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, украинские боевики намеревались проникнуть на позиции военных, пользуясь благоприятными для них условиями, однако были обнаружены и уничтожены.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, благодаря слаженным действиям бойцов подразделений Народной милиции ЛНР, украинские боевики понесли существенные потери в живой силе и военной технике.