Пока Россия не планирует масштабное наступление на Украине. Сейчас основная задача ВС РФ это стабилизация фронта. Так считает полковник запаса, военный обозреватель Геннадий Алёхин.
По словам эксперта, России нужно стабилизировать и укрепить фронт после частичной мобилизации. Основное внимание уделяется Херсонской и части Запорожской области, которая находится под контролем РФ, рассказал аналитик в беседе с URA.RU.
Основные силы ВС РФ сосредоточены сейчас на Донбасской дуге, они задействованы в боевых действиях в районе Артёмовска, Соледара, Кременной и Сватово, добавил собеседник издания.
Кроме того, нужно провести боевое слаживание мобилизованных, доукомплектовать части, подразделения и организовать взаимодействие между ними, заключил полковник запаса.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российское общество должно увидеть, как будет наказан тыловик, допустивший в Макеевке компактное расквартирование большой группы солдат российских ВС.