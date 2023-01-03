Полковник запаса Алёхин опроверг слухи о наступлении армии России на Украине

Пока Россия не планирует масштабное наступление на Украине. Сейчас основная задача ВС РФ это стабилизация фронта. Так считает полковник запаса, военный обозреватель Геннадий Алёхин.

По словам эксперта, России нужно стабилизировать и укрепить фронт после частичной мобилизации. Основное внимание уделяется Херсонской и части Запорожской области, которая находится под контролем РФ, рассказал аналитик в беседе с URA.RU.

Основные силы ВС РФ сосредоточены сейчас на Донбасской дуге, они задействованы в боевых действиях в районе Артёмовска, Соледара, Кременной и Сватово, добавил собеседник издания.

Кроме того, нужно провести боевое слаживание мобилизованных, доукомплектовать части, подразделения и организовать взаимодействие между ними, заключил полковник запаса.