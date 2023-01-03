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Опубликованы видеокадры с кладбищем военных ВСУ в Тернопольской области Украины

Силовые структуры

Вооружённые силы РФ и Народная милиция ДНР продолжают активные боевые действия в зоне специальной военной операции, уничтожая противника по всей линии фронта. В Тернопольской области Украины расположено большое кладбище с похороненными бойцами ВСУ, погибшими во время боёв на фронте.

Военный корреспондент Чингис Дамбиев опубликовал видеокадры в своём Telegram-канале. На них много могил бойцов. Размер кладбища свидетельствует о крупных потерях военнослужащих Вооружённых сил Украины.

Ранее сообщалось, что ВСУ пошли в атаку к Кременной, но их встретила артиллерия спецназа "О" ВС РФ и ЗВО.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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