Военные группировки "О" ВС РФ уничтожили бронетехнику ВСУ возле Кременной ЛНР

Военные Центрального военного округа из спецназа "О" ликвидировали несколько единиц бронетехники ВСУ. Противник пытался продвинуться к Кременной в ЛНР.

"Они прут и прут. У них, видимо, стоит задача попытаться выйти к окраинам Кременной. Но держимся, работаем. Работаем квадрокоптерами в связке с артиллерией, у нас уже большой опыт в этом", — сообщил РИА Новости один из бойцов "Отважных".

Опубликованы видеокадры с места событий. На них демонстрируется работа российского спецназа. Бойцы поразили боевую машину из миномёта.

Ранее сообщалось, что ВСУ пошли в атаку к Кременной, но их встретила артиллерия спецназа "Отважных" ВС РФ и ЗВО.