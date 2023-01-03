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Военные группировки "О" ВС РФ уничтожили бронетехнику ВСУ возле Кременной ЛНР

Силовые структуры

Военные Центрального военного округа из спецназа "О" ликвидировали несколько единиц бронетехники ВСУ. Противник пытался продвинуться к Кременной в ЛНР.

"Они прут и прут. У них, видимо, стоит задача попытаться выйти к окраинам Кременной. Но держимся, работаем. Работаем квадрокоптерами в связке с артиллерией, у нас уже большой опыт в этом", — сообщил РИА Новости один из бойцов "Отважных".

Опубликованы видеокадры с места событий. На них демонстрируется работа российского спецназа. Бойцы поразили боевую машину из миномёта.

Ранее сообщалось, что ВСУ пошли в атаку к Кременной, но их встретила артиллерия спецназа "Отважных" ВС РФ и ЗВО.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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