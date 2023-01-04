Первые модернизированные ударно-разведывательные вертолёты Ка-52М поставлены на вооружение ВС России. Как сообщил источник в военных кругах, Арсеньевский авиационный завод в Приморском крае продолжает работу ударными темпами.
Всего речь идёт о поставках 10 машин.
"Первые Ка-52М уже переданы в российские войска. В 2023 году также продолжатся поставки модернизированных машин", — сообщил источник ТАСС.
Вертолёты Ка-52М успешно испытали в сентябре в ходе спецоперации на Украине. Сколько конкретно намерены выпустить машин, источник агентства не уточнил.
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