ВС РФ получили новейшие ударные вертолёты Ка-52М

Первые модернизированные ударно-разведывательные вертолёты Ка-52М поставлены на вооружение ВС России. Как сообщил источник в военных кругах, Арсеньевский авиационный завод в Приморском крае продолжает работу ударными темпами.

Всего речь идёт о поставках 10 машин.

"Первые Ка-52М уже переданы в российские войска. В 2023 году также продолжатся поставки модернизированных машин", — сообщил источник ТАСС.

Вертолёты Ка-52М успешно испытали в сентябре в ходе спецоперации на Украине. Сколько конкретно намерены выпустить машин, источник агентства не уточнил.