Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские солдаты проявили мужество и героизм во время трагедии, которая произошла в Макеевке после атаки ВСУ из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
"Могу с уверенностью сказать, что проявлений мужества и настоящего геройства у ребят из данного полка было множество!" — написал он в своём Telegram-канале.
Пушилин подчеркнул, что выжившие военные, которые выбрались из повреждённого здания, возвращались обратно ради спасения своих сослуживцев.
"Потом, когда прибыли сотрудники МЧС, они и им помогали спасать остальных. Помогали рискуя жизнью. Офицеры полка, некоторые, кстати, из числа мобилизованных, проявили себя более чем достойно", — подчеркнул Пушилин.
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