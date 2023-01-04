Пушилин заявил о мужестве военных ВС РФ после удара ВСУ в Макеевке

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские солдаты проявили мужество и героизм во время трагедии, которая произошла в Макеевке после атаки ВСУ из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

"Могу с уверенностью сказать, что проявлений мужества и настоящего геройства у ребят из данного полка было множество!" — написал он в своём Telegram-канале.

Пушилин подчеркнул, что выжившие военные, которые выбрались из повреждённого здания, возвращались обратно ради спасения своих сослуживцев.

"Потом, когда прибыли сотрудники МЧС, они и им помогали спасать остальных. Помогали рискуя жизнью. Офицеры полка, некоторые, кстати, из числа мобилизованных, проявили себя более чем достойно", — подчеркнул Пушилин.