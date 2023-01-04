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Пушилин заявил о мужестве военных ВС РФ после удара ВСУ в Макеевке

Силовые структуры

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские солдаты проявили мужество и героизм во время трагедии, которая произошла в Макеевке после атаки ВСУ из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

"Могу с уверенностью сказать, что проявлений мужества и настоящего геройства у ребят из данного полка было множество!" — написал он в своём Telegram-канале.

Пушилин подчеркнул, что выжившие военные, которые выбрались из повреждённого здания, возвращались обратно ради спасения своих сослуживцев.

"Потом, когда прибыли сотрудники МЧС, они и им помогали спасать остальных. Помогали рискуя жизнью. Офицеры полка, некоторые, кстати, из числа мобилизованных, проявили себя более чем достойно", — подчеркнул Пушилин.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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