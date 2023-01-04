При обстреле Макеевки из HIMARS погиб замкомандира полка подполковник Бачурин

По словам первого заместителя начальника Главного управления ВС РФ генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова, в результате атаки ВСУ в Макеевке при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на пункт временной дислокации российских солдат погиб заместитель командира полка подполковник Бачурин.

Севрюков подчеркнул, что военнослужащие оперативно спасали пострадавших, оказывая им первую медицинскую помощь и эвакуируя раненых.

"К сожалению, количество погибших увеличилось до 89. Среди погибших — заместитель командира полка подполковник Бачурин", — рассказал Севрюков.