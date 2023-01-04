По словам первого заместителя начальника Главного управления ВС РФ генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова, в результате атаки ВСУ в Макеевке при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на пункт временной дислокации российских солдат погиб заместитель командира полка подполковник Бачурин.
Севрюков подчеркнул, что военнослужащие оперативно спасали пострадавших, оказывая им первую медицинскую помощь и эвакуируя раненых.
"К сожалению, количество погибших увеличилось до 89. Среди погибших — заместитель командира полка подполковник Бачурин", — рассказал Севрюков.
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