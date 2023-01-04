Рогозин послал извлеченный осколок от гаубицы Caesar президенту Франции Макрону

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отправил послу Франции в РФ "подарок" — осколок, который был извлечён из его позвоночника.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко. Напомним, Рогозин был ранен в Донбассе.

К осколку он приложил письмо для президента Эммануэля Макрона.

"Осколок, вырезанный хирургами из моего позвоночника, прошу передать Эммануэлю Макрону. И еще скажите ему, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе", — написал он в сопроводительном письме.

И добавил, что наши жертвы — на их совести, равно как и появление на карте Европы фашистской Украины.