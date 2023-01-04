Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Воздушная тревога объявлена на всей Украине: возможна массированная атака ВС РФ
Пьяные иностранные наёмники убили трёх военных ВСУ на блокпосту в Снигирёвке
Отар Кушанашвили заявил, что Меладзе не следовало комментировать СВО России на Украине
Военные России возобновили атаки на Соледарском направлении после короткой паузы
Генштаб ВСУ: массированный ракетный удар по Украине будет на православное Рождество
Соскин об ударах по Киеву: Путин вас будет уничтожать каждый день
Войска ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе Опытного под Артёмовском
Минобороны показало кадры уничтожения опорных пунктов и бронетехники ВСУ боеприпасами нового поколения
На польском канале TVP Info появилась надпись "Героическая оборона России"

Гурулёв заявил об отсутствии предпосылок к продолжению мобилизации в России

Силовые структуры

Член комитета Государственной Думы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв считает, что нет никакой необходимости во второй волне частичной мобилизации на фоне спецоперации на Украине в ближайшие шесть месяцев.

Он подчеркнул, что многие из резервистов ещё проходят обучение и не были введены в зону СВО для участия в боевых действиях. Кроме этого, военной промышленности России необходимо выйти на новые рубежи, чтобы обеспечить частичную мобилизацию, указал депутат.

"Мое мнение состоит в том, что в ближайшие полгода это просто неэффективно делать", — добавил Гурулёв в беседе с порталом "Чита".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Ракетный удар ВС РФ по позициям ВСУ в Дружковке попал в прямой эфир французского телеканала

Журналисты съёмочной группы французского телеканала случайно стали свидетелями поражения российскими ракетами объектов ВСУ.

Ракетный удар ВС РФ по позициям ВСУ в Дружковке попал в прямой эфир французского телеканала
Актриса Яна Поплавская высказалась о трусливом поступке Меладзе в Дубае
Актриса Яна Поплавская высказалась о трусливом поступке Меладзе в Дубае
Ходаковский рассказал, как его просьбы спрятать солдат в подвалы игнорировали
Эдгард Запашный попросил Кадырова лишить Меладзе всех званий за поддержку Украины
Выхода нет: Зеленский сдал бандеровские скрепы полякам Любовь Степушова Новый год – новая тактика: спецоперация не будет прежней Ольга Лебедева Знак зодиака 2 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев
Алла Пугачёва и Лайма Вайкуле вместе обратились к поклонникам, показав неприличный жест
Момент удара по гостинице с иностранными военными советниками в Киеве попал на видео
Вера Брежнева призналась, что была для Константина Меладзе "удобной куклой"
Вера Брежнева призналась, что была для Константина Меладзе "удобной куклой"
Последние материалы
Отар Кушанашвили заявил, что Меладзе не следовало комментировать СВО России на Украине
Военные России возобновили атаки на Соледарском направлении после короткой паузы
Генштаб ВСУ: массированный ракетный удар по Украине будет на православное Рождество
Соскин об ударах по Киеву: Путин вас будет уничтожать каждый день
Гурулёв заявил об отсутствии предпосылок к продолжению мобилизации в России
Войска ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе Опытного под Артёмовском
Минобороны показало кадры уничтожения опорных пунктов и бронетехники ВСУ боеприпасами нового поколения
На польском канале TVP Info появилась надпись "Героическая оборона России"
Актёр РФ Садальский заявил, что президент России Путин дифференцирует людей на три категории
Скибицкий заявил, что Россия готовится к новому массированному удару по Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников