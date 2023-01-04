Член комитета Государственной Думы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв считает, что нет никакой необходимости во второй волне частичной мобилизации на фоне спецоперации на Украине в ближайшие шесть месяцев.
Он подчеркнул, что многие из резервистов ещё проходят обучение и не были введены в зону СВО для участия в боевых действиях. Кроме этого, военной промышленности России необходимо выйти на новые рубежи, чтобы обеспечить частичную мобилизацию, указал депутат.
"Мое мнение состоит в том, что в ближайшие полгода это просто неэффективно делать", — добавил Гурулёв в беседе с порталом "Чита".
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