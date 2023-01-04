Гурулёв заявил об отсутствии предпосылок к продолжению мобилизации в России

Член комитета Государственной Думы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв считает, что нет никакой необходимости во второй волне частичной мобилизации на фоне спецоперации на Украине в ближайшие шесть месяцев.

Он подчеркнул, что многие из резервистов ещё проходят обучение и не были введены в зону СВО для участия в боевых действиях. Кроме этого, военной промышленности России необходимо выйти на новые рубежи, чтобы обеспечить частичную мобилизацию, указал депутат.

"Мое мнение состоит в том, что в ближайшие полгода это просто неэффективно делать", — добавил Гурулёв в беседе с порталом "Чита".