Войска ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе Опытного под Артёмовском

Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации. К утру 4 января стало известно, что российские подразделения прорвали оборону ВСУ в районе посёлка Опытное под Артёмовском. Сейчас Вооружённые силы РФ пытаются выйти к городу с юго-восточных окраин.

Продолжаются ожесточённые бои в районах Клещеевки, русские войска делают попытки продвижения к городу со стороны Озаряновки и Курдюмовки, пишет "Военное обозрение".

К северу от Артёмовска идут бои у Подгородного. Российская армия атакует позиции противника в направлении Красной Горы южнее Соледара и в районе Яковлевки.