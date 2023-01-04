Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации. К утру 4 января стало известно, что российские подразделения прорвали оборону ВСУ в районе посёлка Опытное под Артёмовском. Сейчас Вооружённые силы РФ пытаются выйти к городу с юго-восточных окраин.
Продолжаются ожесточённые бои в районах Клещеевки, русские войска делают попытки продвижения к городу со стороны Озаряновки и Курдюмовки, пишет "Военное обозрение".
К северу от Артёмовска идут бои у Подгородного. Российская армия атакует позиции противника в направлении Красной Горы южнее Соледара и в районе Яковлевки.
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Журналисты съёмочной группы французского телеканала случайно стали свидетелями поражения российскими ракетами объектов ВСУ.