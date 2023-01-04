Украинский политолог и советник двух глав государства Олег Соскин заявил, что российские войска продолжат бомбить Киев пока не будет полностью уничтожена энергосистема.
"Киев будет уничтожаться. 3,5 миллиона там сидит, ну и сидите дальше. У вас шансов никаких нет, вас уничтожат. Путин каждый день будет вас уничтожать, пока не будут уничтожены все энергосети, все теплосети", — отметил он.
По словам эксперта, у России достаточно вооружения для выполнения целей спецоперации, в частности иранских дронов-камикадзе.
"По Киеву удары будут постоянные. Дронов этих иранских у них вот так (показывает "выше крыши"), сейчас подойдут ракеты. Иранские, северокорейские, китайские. И будут бомбить, бомбить и бомбить", — заключил Соскин.
Ранее спикер командования Воздушных сил вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что во время атак дронами-камикадзе российские военные запускают их по руслу Днепра на Киев, делая невидимыми для радиолокационных станций.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Журналисты съёмочной группы французского телеканала случайно стали свидетелями поражения российскими ракетами объектов ВСУ.