Соскин об ударах по Киеву: Путин вас будет уничтожать каждый день

Украинский политолог и советник двух глав государства Олег Соскин заявил, что российские войска продолжат бомбить Киев пока не будет полностью уничтожена энергосистема.

"Киев будет уничтожаться. 3,5 миллиона там сидит, ну и сидите дальше. У вас шансов никаких нет, вас уничтожат. Путин каждый день будет вас уничтожать, пока не будут уничтожены все энергосети, все теплосети", — отметил он.

По словам эксперта, у России достаточно вооружения для выполнения целей спецоперации, в частности иранских дронов-камикадзе.

"По Киеву удары будут постоянные. Дронов этих иранских у них вот так (показывает "выше крыши"), сейчас подойдут ракеты. Иранские, северокорейские, китайские. И будут бомбить, бомбить и бомбить", — заключил Соскин.

Ранее спикер командования Воздушных сил вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что во время атак дронами-камикадзе российские военные запускают их по руслу Днепра на Киев, делая невидимыми для радиолокационных станций.