Симоньян призвала наказать виновных военных ВСУ в гибели бойцов ВС РФ в Макеевке

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по пункту размещения российских военных в Макеевке. Минобороны РФ обещало наказать виновных. Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян высказалась по этому поводу.

"Надеюсь, фамилии этих лиц и мера ответственности тоже будут озвучены", — сказала она.

Симоньян подчеркнула, что отсутствие наказаний ведёт к совершению преступлений и общественному несогласию.

Первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков докладывал, что личный состав армии России пользовался мобильными телефонами, вследствие чего ВСУ стали известны координаты расположения русских военных.