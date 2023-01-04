Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по пункту размещения российских военных в Макеевке. Минобороны РФ обещало наказать виновных. Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян высказалась по этому поводу.
"Надеюсь, фамилии этих лиц и мера ответственности тоже будут озвучены", — сказала она.
Симоньян подчеркнула, что отсутствие наказаний ведёт к совершению преступлений и общественному несогласию.
Первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков докладывал, что личный состав армии России пользовался мобильными телефонами, вследствие чего ВСУ стали известны координаты расположения русских военных.
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