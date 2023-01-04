Бортник: Россия воюет "на минималках", а Запад потерял около триллиона долларов

Москва тратит на СВО всего лишь часть собственных возможностей, в отличие от Украины, в которую её партнёры вкладывают огромные средства.

Об этом сообщил украинский политолог Руслан Бортник.

"Россия пытается воевать на минималках, потому что это государство с большими возможностями. Россия считает, что стратегически Запад проиграл, поскольку всё идёт на территории Запада. Сегодня они считают Украину территорией Запада", — в эфире канала "Klymenko Time" сказал эксперт.

Он отметил, что РФ могла бы задействовать гораздо более крупные силы, но демонстрирует, что ведёт спецоперацию эффективнее врага.

"Если посчитать все издержки на поддержку Украины и на потери в ВВП западных стран, то выходит сумма до триллиона долларов, а если считать прямые издержки, то порядка двухсот миллиардов", — подытожил политолог.