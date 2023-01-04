Военкор Семён Пегов призывает брать пример с командиров Донбасса после удара по Макеевке

Удар по Макеевке и 89 военнослужащих ВС РФ, погибших в результате его, взбудоражил СМИ, военных аналитиков и военных корреспондентов. Семён Пегов считает, что в современных боевых действиях такого масштаба надо уделять внимание всему, а месту расположения личного состава особенно, и брать пример необходимо с командиров Донбасса.

Военкор отмечает, что за 10 месяцев спецоперации на Украине стало понятно, что выиграть её "на авось" не получится, так как противник и его союзники "заморачиваются" по поводу всего на фронте.

"Донбасские командиры к этому формату более чутки, именно потому что многие годы жили в режиме крепости. Понимали, что если не заморачиваться — никакого Донбасса в составе России не будет, а будут кровь и репрессии, если их где-то обыграют неонацисты. И поэтому заморачивались. И заморачивались на всю катушку", — отмечает Пегов.

Сейчас донбасские командиры продолжают думать о средствах разведки, тепловизорах и понимают, куда можно брать мобильный телефон, а куда лучше взять планшет без сим-карты. Всем хитростям они обучают вновь прибывших на линию боевого соприкосновения.

"И вообще много интересного могут рассказать, не чтобы похвастаться или самоутвердиться, а чтобы всем вместе как следует заморочиться и выиграть наконец", — пишет военкор.