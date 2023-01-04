Военные группировки "Отважных" ВС РФ забросили гранатомётный выстрел в дымоход дома с бойцами ВСУ

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об очередном успехе русской армии.

Бойцы из группировки "Отважные" забросили гранатомётный выстрел в дымоход дома с бойцами ВСУ. Опубликован видеоролик с места событий.

"Украинские боевики вели себя плохо весь год. Они хотели избежать справедливого наказания за свои злодеяния и попытались укрыться в доме. Но всё равно "подарок" был вручён хитрым ВСУшникам в лучших новогодних традициях — через печную трубу," — пишут военкоры издания.

Ранее сообщалось, что войска ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе Опытного под Артёмовском.