Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об очередном успехе русской армии.
Бойцы из группировки "Отважные" забросили гранатомётный выстрел в дымоход дома с бойцами ВСУ. Опубликован видеоролик с места событий.
"Украинские боевики вели себя плохо весь год. Они хотели избежать справедливого наказания за свои злодеяния и попытались укрыться в доме. Но всё равно "подарок" был вручён хитрым ВСУшникам в лучших новогодних традициях — через печную трубу," — пишут военкоры издания.
Ранее сообщалось, что войска ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе Опытного под Артёмовском.
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Российская актриса резко отреагировала на прославление Украины Меладзе на новогоднем выступлении.