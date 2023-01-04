В Артёмовске ВС РФ ликвидирован начальник Закарпатского штаба игры "Соколы-Джура" Владислав Швец

Армия России продолжает активные боевые действия в зоне СВО на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Военкор Чингис Дамбиев проинформировал об успехе союзных войск.

3 января в Артёмовске (Бахмуте) ВС РФ ликвидировали ещё одного идеолога украинского национализма Владислава Швеца. Он был заместителем командира батальона "Карпатская сечь" и начальником Закарпатского штаба всеукраинской военно-патриотической игры "Соколы-Джура". В рамках неё детям демонстрировались нацистские взгляды и прививалась ненависть к русскому народу и России.

Ранее сообщалось, что армия России в Артёмовске ликвидировала организатора игры "Соколы-Джура" Олега Юрченко.