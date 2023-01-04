Арестович заявил, что ВСУ "похоронит" 200 тысяч российских солдат за 2-3 месяца

Алексей Арестович признал, что ВСУ ждут тяжёлые времена, так как, по его словам, ВС РФ бросит в бой накопленный резерв в 200 тысяч человек.

Советник офиса Владимира Зеленского считает, что украинской армии может стать существенно тяжелее, так как на передовую отправят резервные части армии РФ.

"Но в любом случае мы похороним их за 2-3 месяца", — написал Арестович в своём микроблоге.

Он отметил, что за этот период в России мобилизуют ещё 300 тысяч человек, однако он сомневается в том, что военнослужащих РФ удастся вооружить.

"На нашей стороне правда, военная и финансовая помощь Запада", — подчеркнул украинский военный аналитик.

Он заявил, что новые волны мобилизации лишь отстрочат поражение российской армии.

Ранее Алексей Арестович раскритиковал украинцев, выкладывающих картинки якобы "телами россиян".