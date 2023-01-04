Алексей Арестович признал, что ВСУ ждут тяжёлые времена, так как, по его словам, ВС РФ бросит в бой накопленный резерв в 200 тысяч человек.
Советник офиса Владимира Зеленского считает, что украинской армии может стать существенно тяжелее, так как на передовую отправят резервные части армии РФ.
"Но в любом случае мы похороним их за 2-3 месяца", — написал Арестович в своём микроблоге.
Он отметил, что за этот период в России мобилизуют ещё 300 тысяч человек, однако он сомневается в том, что военнослужащих РФ удастся вооружить.
"На нашей стороне правда, военная и финансовая помощь Запада", — подчеркнул украинский военный аналитик.
Он заявил, что новые волны мобилизации лишь отстрочат поражение российской армии.
Ранее Алексей Арестович раскритиковал украинцев, выкладывающих картинки якобы "телами россиян".
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