Армия России уничтожила американскую радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы вооружённых сил Украины (ВСУ) в Авдеевке с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщает пресс-служба армии Донецкой Народной Республики в своём Telegram-канале.
Отмечается, что боевики ВСУ установили РЛС производства США на крыше многоэтажки и пытались вести с её помощью контрбатарейную борьбу.
Однако беспилотник-камикадзе российских военных снёс вражеский радар.
Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения опорных пунктов и бронетехники ВСУ с помощью высокоточных боеприпасов нового поколения.
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