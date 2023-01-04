ВС РФ уничтожили РЛС контрбатарейной борьбы ВСУ в Авдеевке с помощью дрона-камикадзе

Армия России уничтожила американскую радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы вооружённых сил Украины (ВСУ) в Авдеевке с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщает пресс-служба армии Донецкой Народной Республики в своём Telegram-канале.

Отмечается, что боевики ВСУ установили РЛС производства США на крыше многоэтажки и пытались вести с её помощью контрбатарейную борьбу.

Однако беспилотник-камикадзе российских военных снёс вражеский радар.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения опорных пунктов и бронетехники ВСУ с помощью высокоточных боеприпасов нового поколения.