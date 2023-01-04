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Разведка Украины: Россия планирует принудить Киев к переговорам силовым путём

Силовые структуры

Кремль планирует принудить руководство Украины к переговорам силовым путём. Об этом сообщила замминистра обороны страны Анна Маляр в своём Telegram-канале со ссылкой на данные разведки.

Также она заявила, что для повышения эффективности применения войск армия РФ в ближайшее время продолжит формирование дополнительных штурмовых подразделений, сосредоточив основные усилия на захвате Лимана, Соледара, Бахмута (Артёмовска), Авдеевки и Марьинки.

По данным Киева, мобилизационные мероприятия в России, скорее всего, будут активизированы в первом квартале 2023 года, заключила Маляр.

Ранее советник офиса Зеленского Михаил Подоляк озвучил новые условия для завершения конфликта на Украине, потребовав выдать авторов СВО.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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