Кремль планирует принудить руководство Украины к переговорам силовым путём. Об этом сообщила замминистра обороны страны Анна Маляр в своём Telegram-канале со ссылкой на данные разведки.
Также она заявила, что для повышения эффективности применения войск армия РФ в ближайшее время продолжит формирование дополнительных штурмовых подразделений, сосредоточив основные усилия на захвате Лимана, Соледара, Бахмута (Артёмовска), Авдеевки и Марьинки.
По данным Киева, мобилизационные мероприятия в России, скорее всего, будут активизированы в первом квартале 2023 года, заключила Маляр.
Ранее советник офиса Зеленского Михаил Подоляк озвучил новые условия для завершения конфликта на Украине, потребовав выдать авторов СВО.
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