Удар ВС Украины по Макеевке изменит отношение военных к мобильным телефонам в зоне СВО

ВСУ ударили по Макеевке, в результате атаки погибли 89 военнослужащих российской армии. Эксперты считают, что использование мобильных телефонов в зоне спецоперации нужно запретить, так как одной из причин трагедии названа именно эта.

Политолог Александр Перенджиев уверен, что разведка противника не дремлет и гаджет необходимо просто изымать, а случившееся в Макеевке послужит для всех уроком. Кроме того, не стоит забывать о "Полевой почте" для связи с близкими, которая проверена временем. Однако сервис стоит актуализировать, говорит он.

"Есть чёткое понимание, что данные, передаваемые мобильными устройствами различных видов и типов, могут представлять интерес для разведки противника. Значит, пользоваться телефонами в пунктах временного расположения, где находится множество людей, нельзя. <…> Если же кому-то крайне необходимо совершить звонок, то только с разрешения командира и отойдя на безопасное расстояние", — отмечает политолог в беседе с газетой "Взгляд".

Военный эксперт Михаил Онуфриенко считает, что не только использование телефонов является фактором, который мог привести к трагедии. Не стоит исключать работы спутниковой разведки и агентуры. Ещё до начала спецоперации существовал запрет на применение смартфонов (после опыта в Сирии). Однако в зонах, близких к линии боевого соприкосновения, с осторожностью стоит пользоваться и кнопочными устройствами, полагает эксперт.

"Здесь же, вероятно, массовое включение и использование телефонов в якобы защищенном месте послужило демаскирующим признаком и привело к большой трагедии. Но я бы не исключал и роль агентурной разведки. Достаточно, чтобы кто-то просто заметил скопление военных и техники, передав эти данные ВСУ. А сам факт удара в полночь 1 января — это особый почерк украинских боевиков, который следует учитывать нашим военным", — считает военный эксперт Вадим Козюлин.