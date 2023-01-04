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США: ВС РФ добиваются "постепенно нарастающего прогресса" в боях у Артёмовска

Силовые структуры

Российская армия добивается "постепенно нарастающего прогресса" в боевых действиях у Артёмовска.

США: ВС РФ добиваются "постепенно нарастающего прогресса" в боях у Артёмовска

Об этом сообщил представитель американской администрации.

"Однако россияне добились постепенно нарастающего прогресса. И мы считаем, что они продолжают добиваться постепенно нарастающего прогресса на этом", — заявил СМИ высокопоставленный чиновник.

А тем временем, в США заявили, что в ближайшее время опять поставят киевскому режиму реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил военный обозреватель Борис Рожин.

"По всей видимости для компенсации потерь тяжелых РСЗО за последний месяц. Ранее США занимали позицию, что текущих систем достаточно, ВС РФ их не могут уничтожить и желаемый эффект достигается. Теперь же вместо привычных поставок ракет, в грядущий пакет военных поставок снова включены дорогостоящие РСЗО", — подытожил эксперт.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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