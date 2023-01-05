Военкор Прокудин: солдат ВСУ учат в плену валить всю вину на "злых националистов"

Украинское командование не стесняется применять в своей работе тактику угроз и репрессий и объясняет солдатам ВСУ, что нужно говорить, когда они попадут в российский плен, рассказал военкор Филипп Прокудин.

По его словам, репрессии стали привычным методом в армии Украины, иначе военачальники не могут удержать боевиков от дезертирства.

"Украинских военнослужащих учат тому, что говорить в плену, чтобы они могли списать все на "злых националистов", — добавил он в интервью изданию URA.RU.

Прокудин также отметил, что генералы ВСУ пытаются любым способом избежать пленения собственных солдат, чтобы те не услышали от российских военных правду о происходящем на передовой. Поэтому, считает военкор, пропаганда ВС РФ должна быть усилена.

"В массовом сознании мобилизованного гражданина Украины есть немало вопросов, на которые мы могли бы ответить", — резюмировал репортёр.