Украине в ходе конфликта с Россией в 2023 году придётся расставить приоритеты, чтобы максимально эффективно использовать свои ограниченные ресурсы. Об этом заявил немецкий военный аналитик Кристиан Меллинг.
По его словам, артиллерия является основным преимуществом российской армии перед ВСУ. Однако со временем ВС РФ могут столкнуться с трудностями из-за большого расхода боеприпасов.
"Превосходство России в этой области сохранится", — указал Меллинг в материале для Zdf.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт Даниил Безсонов опубликовал радиопереговоры впавших в отчаяние польских наёмников, которые удалось перехватить российским военным.