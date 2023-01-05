Zdf: Меллинг назвал артиллерию ВС РФ преимуществом России на Украине

Украине в ходе конфликта с Россией в 2023 году придётся расставить приоритеты, чтобы максимально эффективно использовать свои ограниченные ресурсы. Об этом заявил немецкий военный аналитик Кристиан Меллинг.

По его словам, артиллерия является основным преимуществом российской армии перед ВСУ. Однако со временем ВС РФ могут столкнуться с трудностями из-за большого расхода боеприпасов.

"Превосходство России в этой области сохранится", — указал Меллинг в материале для Zdf.