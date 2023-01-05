ВС РФ взяли под контроль территории станции Деконская на юго-востоке Соледара

Российская армия продолжает наступать на Соледарском направлении. Украинские войска потеряли контроль над железнодорожной станцией Деконская, которая расположена на юго-востоке города.

Переход территорий станции под контроль ВС РФ позволит развить наступательные действия сразу на нескольких направлениях в регионе, в том числе продвинуться на северо-запад, где уже идут бои с 61-ой мотопехотной бригадой ВСУ.

Кроме этого, российская армия выбила украинских боевиков с ключевого объекта наблюдения и корректировки между Соледаром и населённым пунктом Весёлое.

"Продвижение в Соледаре осложнено наличием многочисленных подземных ходов, используемых ВСУ для атак и диверсий в тылу", - сообщил военный эксперт Борис Рожин в своём Telegram-канале.