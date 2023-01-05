Вооружённые силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию, уничтожая объекты критической важности на территории Украины.
В ночь на 5 января армия Россия нанесла удары по Никополю Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня "Град" и тяжёлой артиллерии. Об этом проинформировал в своём Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Он сообщил, что по городу выпущено как минимум 30 снарядов. В результате ударов повреждения получили дома, хозяйственные постройки, объекты социальной инфраструктуры и линии электропередач. Пострадавших людей нет.
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