Украинские военнослужащие, сдавшиеся в плен российским войскам, поделились обстановкой в зоне СВО. Они пожаловались, что их командование использовало солдат как "мясо". Об этом Минобороны РФ записало видео, которое опубликовали корреспонденты РИА Новости.
Мужчина, представившийся Николаем Пономаренко, заявил, что готов похвалить президента Украины Владимира Зеленского как актёра, но не как главу своей страны.
"Не марионетка — шавка! Вот, так даже будет лучше", — сказал на видео боец.
Второй пленный Богдан Семенчук отметил, что командование отправило их на боевые позиции как "мясо".
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