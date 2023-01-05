Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Так называемый "глава Луганской областной государственной администрации" Сергей Гайдай в эфире телемарафона проинформировал, что русские подразделения перебрасывают личный состав и технику в Кременную.
По его словам, российские войска столкнулись со сложностями в ходе боёв и отправкой резервов хотят решить проблемы.
"Сейчас там огромное нашествие оккупантов", — сообщает Гайдай.
Он отметил, что после промерзания земли тяжёлая техника сможет пойти в наступление.
Ранее сообщалось, что пленные ВСУ заявили об отсутствии командиров на передовой в зоне СВО.
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