Генштаб ВСУ: войска ВС РФ сосредоточивают свои усилия на наступлении на Артёмовском направлении

Генштаб ВС Украины сообщает, что войска российской армии за прошедшие сутки штурмовали позиции противника в ЛНР и ДНР. Вдоль линии боевого соприкосновения на Херсонщине и в Запорожье ведётся обстрел ВСУ. На Артёмовском направлении сосредотачиваются силы для наступления, боевые действия ведутся на всей линии фронта.

В 20 населённых пунктах на Купянском и Краснолиманском направлениях российские подразделения наносили огневое поражение украинским формированиям. На Авдеевском и Артёмовском направлениях ВС РФ ударили по украинским боевикам в более чем 40 населённых пунктах.

"За минувшие сутки ВС РФ нанесли три ракетных, 13 авиаударов и 68 обстрелов из РСЗО, в том числе по критической инфраструктуре Артёмовска, Константиновки и Курахово в ДНР. Опасность воздушных и ракетных ударов сохраняется по всей территории Украины", — отмечают в Генштабе.

Ранее в Киеве сообщали, что очередной массированный ракетный удар по Украине может быть нанесён ВС РФ на Рождество.