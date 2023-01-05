Генеральный штаб ВСУ заявил, что украинские войска якобы вытеснили подразделения российской армии из Артёмовска. Однако ситуация в регионе полностью противоположная, сообщает военный эксперт Борис Рожин.
Украинское командование делает вид, что переброска резервов на Артёмовское и Соледарское направление даёт ощутимые результаты, хотя потери ВСУ огромны.
"По факту же, даже несмотря на огромные потери и переброшенные резервы, полностью стабилизировать ситуацию у ВСУ не получается и наши войска по-прежнему владеют оперативной инициативой на Артёмовском и Соледарском направлениях", — отметил Рожин.
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