Рожин: ВС РФ продолжают владеть оперативной инициативой на Артёмовском и Соледарском направлениях

Генеральный штаб ВСУ заявил, что украинские войска якобы вытеснили подразделения российской армии из Артёмовска. Однако ситуация в регионе полностью противоположная, сообщает военный эксперт Борис Рожин.

Украинское командование делает вид, что переброска резервов на Артёмовское и Соледарское направление даёт ощутимые результаты, хотя потери ВСУ огромны.

"По факту же, даже несмотря на огромные потери и переброшенные резервы, полностью стабилизировать ситуацию у ВСУ не получается и наши войска по-прежнему владеют оперативной инициативой на Артёмовском и Соледарском направлениях", — отметил Рожин.