Российские военные продолжают расширять зону контроля вокруг освобождённого 31 декабря населённого пункта Дорожнянка в Запорожской области. Об этом сообщают военные эксперты аналитического Telegram-канала "Рыбарь".
Отмечается, что ВС РФ, сдерживая атаки противника на других участках Запорожского направления, прощупывают оборону противника к югу от Гуляйполя.
Так, российские морпехи-артиллеристы вскрыли позиции вооружённых сил Украины (ВСУ) в лесополосе к востоку от дороги Дорожнянка — Гуляйполе.
Точным огнём артиллерии были поражены окопы и схроны украинских формирований. Остатки взвода ВСУ сбежали, бросив убитых и раненых.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт Даниил Безсонов опубликовал радиопереговоры впавших в отчаяние польских наёмников, которые удалось перехватить российским военным.