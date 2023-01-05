Морпехи армии России совершили артналёт на позиции ВСУ к югу от Гуляйполя

Российские военные продолжают расширять зону контроля вокруг освобождённого 31 декабря населённого пункта Дорожнянка в Запорожской области. Об этом сообщают военные эксперты аналитического Telegram-канала "Рыбарь".

Отмечается, что ВС РФ, сдерживая атаки противника на других участках Запорожского направления, прощупывают оборону противника к югу от Гуляйполя.

Так, российские морпехи-артиллеристы вскрыли позиции вооружённых сил Украины (ВСУ) в лесополосе к востоку от дороги Дорожнянка — Гуляйполе.

Точным огнём артиллерии были поражены окопы и схроны украинских формирований. Остатки взвода ВСУ сбежали, бросив убитых и раненых.