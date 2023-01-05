ТОС "Солнцепёк" группировки "О" ВС РФ уничтожила опорные пункты ВСУ на линии Сватово-Кременная

Тяжёлая огнемётная система (ТОС) "Солнцепёк" группировки "О" ВС РФ с именем "Мартик" устраивает жару украинским боевикам на линии Сватово-Кременная. Кадрами работы военных поделились военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Отмечается, что ТОС бьёт по укреплениям боевиков, которых командование бросило на данное направление.

После попадания термобарического боеприпаса, ВСУшники больше любят читать новостные сводки от украинских пропагандистов, добавили авторы издания.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения опорных пунктов и бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами нового поколения.