Арестович: ракетная атака на Киев ВС РФ наносилась по центру принятия решений

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович считает, что ракетная атака российских военных на Киев была направлена на центры принятия решений.

"Первая волна не шла по энергетике. Вопрос: куда она шла? Я очень лично сильно подозреваю, что они били по центрам принятия решений. Как бы не на Банковую это всё летело или, там скажем, на Печерск. Потому что в первой волне по энергетике ничего не шло, всё шло по траектории, где центры принятия решений", — сказал он в своём видеоролике.

Советник ОП задался вопросом, неужели РФ таки решила ударить по центрам принятия решения.

Ранее Арестович признал, что ВСУ ждут тяжёлые времена, так как, по его словам, ВС РФ бросит в бой накопленный резерв в 200 тысяч человек.