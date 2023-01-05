Авиация России нанесла удар по позициям ВСУ в районе Сватово

Массированный удар по украинским позициям нанесла российская авиация в Донбассе в районе Сватово. Об этом журналистам рассказал командир роты боевых машин "Терминатор", предназначенных для поддержки танков, входящих в западную группировку войск.

По его словам, на Сватовском фронте ведутся активные боевые действия, вооружённые силы Украины (ВСУ) пытаются прорвать оборону, а сегодня наша авиация нанесла массированный удар по позициям противника, сообщает РИА Новости.

Украинские военные используют тактику артударов и пытаются забросить малые диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на контролируемую Россией территорию, добавил командир.

Ранее морпехи армии России совершили артналёт на позиции ВСУ к югу от Гуляйполя.