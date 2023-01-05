МО: В районе Константиновки ВС РФ накрыли позиции боевиков из батальона им. Шейха Мансура

Войска российской армии продолжают наступать на различных направлениях в зоне спецоперации на Украине. Из сводки Минобороны РФ следует, что в районе Константиновки было уничтожено больше 55 боевиков из экстремистского батальона имени Шейха Мансура.

Сосредоточенным ударом ВС РФ ликвидированы не только живая сила, но и шесть единиц бронированной техники. Есть предположение, что слаженно сработали реактивные системы залпового огня больших размеров или "Искандер". Но ведомство не приводит подробности.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предлагал огромные суммы денег за информацию о местонахождении так называемых шейх-мансуровского и дудаевского батальонов.