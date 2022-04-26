Кадыров пообещал миллион долларов за информацию о боевиках из Чечни на Украине

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал награду в миллион долларов за информацию о том, где на Украине находятся экстремистские батальоны имени Шейха Мансура и Джохара Дудаева.

В аудиосообщении Кадыров заявил, что чеченские силовики нашли в Мариуполе удостоверение командира одного из батальонов, который сбежал оттуда, как говорят, в женском платье синего цвета.

Глава Чечни добавил, что выдаст миллионов долларов тому, кто сообщит на 100% верную информацию о местонахождении так называемых "шейх-мансуровского и дудаевского батальонов".