Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вернул на родину вывезенного с завода "Азовсталь" в Мариуполе пса.
По его словам, на территории завода после взятия военными России был найден питбуль, принадлежащий военнослужащей украинской армии Ирине Сирик, которая сдалась в плен.
Собаку вывезли в Чечню, где она "нашла себе временное пристанище" и получила новую кличку — Борз.
Кадыров отметил в своём Telegram-канале, что псу не давала покоя тоска по хозяйке. И ему ничего другого, кроме как передать питбуля в руки законных владельцев, не оставалось.
Недавно хозяйку пса нашли и доставили его к ней.
Кадыров добавил, что это не стоит расценивать как подарок противоборствующей стороне, подчеркнув, что его позиция по вопросу обмена пленными неизменна.
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