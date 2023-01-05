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Кадыров вернул питбуля с "Азовстали" хозяйке из ВСУ

Силовые структуры

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вернул на родину вывезенного с завода "Азовсталь" в Мариуполе пса.

По его словам, на территории завода после взятия военными России был найден питбуль, принадлежащий военнослужащей украинской армии Ирине Сирик, которая сдалась в плен.

Собаку вывезли в Чечню, где она "нашла себе временное пристанище" и получила новую кличку — Борз.

Кадыров отметил в своём Telegram-канале, что псу не давала покоя тоска по хозяйке. И ему ничего другого, кроме как передать питбуля в руки законных владельцев, не оставалось.

Недавно хозяйку пса нашли и доставили его к ней.

Кадыров добавил, что это не стоит расценивать как подарок противоборствующей стороне, подчеркнув, что его позиция по вопросу обмена пленными неизменна.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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