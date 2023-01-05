Кадыров вернул питбуля с "Азовстали" хозяйке из ВСУ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вернул на родину вывезенного с завода "Азовсталь" в Мариуполе пса.

По его словам, на территории завода после взятия военными России был найден питбуль, принадлежащий военнослужащей украинской армии Ирине Сирик, которая сдалась в плен.

Собаку вывезли в Чечню, где она "нашла себе временное пристанище" и получила новую кличку — Борз.

Кадыров отметил в своём Telegram-канале, что псу не давала покоя тоска по хозяйке. И ему ничего другого, кроме как передать питбуля в руки законных владельцев, не оставалось.

Недавно хозяйку пса нашли и доставили его к ней.

Кадыров добавил, что это не стоит расценивать как подарок противоборствующей стороне, подчеркнув, что его позиция по вопросу обмена пленными неизменна.