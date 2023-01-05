Онуфриенко прокомментировал заявление главы ГУР Украины Буданова о наступлении ВСУ в марте

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сделал громкое заявление о начале наступления ВСУ весной, а точнее в марте 2023 года. Военный эксперт Михаил Онуфриенко удивлён такими сроками, ведь техника может спокойно пойти по украинскому чернозёму уже с началом морозов, которые прогнозируются в самое ближайшее время. Он считает, что о весеннем наступлении говорить рано, а вот о январе и феврале уже стоит подумать.

"Можно ожидать, что попытки наступления будут организованы ещё в феврале. Возможно, даже раньше, если морозы, которые сейчас начинаются, "схватят" грунт. В целом же, делать сейчас прогнозы на весну не имеет особого смысла. Неизвестно, какие планы будет реализовывать Генштаб России на линии фронта протяжённостью более 1 тыс. километров", — высказался эксперт в беседе с газетой "Взгляд".