Подоляк отреагировал на предложение Путина о рождественском перемирии: лицемерие оставьте себе

В Киеве отказались принять предложение президента России Владимира Путина о рождественском перемирии. Это следует из сообщения советника главы Офиса Зеленского Михаила Подоляка, которое он опубликовал в своих соцсетях.

"Россия должна покинуть оккупированные территории — только тогда у неё начнётся "временное перемирие". Лицемерие оставьте себе", — написал представитель киевского режима.

Ранее сегодня президент РФ Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу объявить на всей линии фронта режим прекращения огня с 12.00 6 января до 24.00 7 января. При этом ряд экспертов сразу предположили, что Украина соблюдать перемирие не будет.