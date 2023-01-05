Генерал Гурулёв: ни о каком рождественском перемирии не может быть и речи

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулёв высказал своё мнение по поводу возможности рождественского перемирия между Россией и Украиной, объявить которое ранее призвал патриарх Кирилл.

По словам политика, перемирие на Рождество опасно, так как для Киева не существует такого праздника, а остановка боевых действий навредит продвижению российских войск.

Генерал заявил в беседе с URA.RU, что "откровенно не видит" никаких условий для перемирия, так как украинский народ предал православие и не празднует Рождество 7 января.

Они разгромили храмы и уничтожили священников, поэтому ни о каком рождественском перемирии не может идти речи, считает собеседник издания.

Он заметил также, что российским Вооружённым силам сейчас также не выгодна остановка боевых действий, так как идёт боевая работа, и есть успех.