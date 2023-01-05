Владимир Зеленский заверил, что России не удастся скрыть свои планы относительно нового наступления на Украине.
Президент Украины уверен, что в тишине реализовать свои намерения ВС РФ не сможет.
"Мир будет знать во всех деталях, как и когда агрессор готовит новую эскалацию в этой войне. И каждый новый мобилизационный шаг России будет известен миру еще до того, как она его осуществит", — сказал украинский лидер в саоëм вечернем обращении.
Он также отметил, что Украина получила новые образцы западного вооружения.
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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что поставки вооружения Киеву — путь к миру на Украине.