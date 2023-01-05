Зеленский заявил, что мир будет знать заранее о новых мобилизационных шагах РФ

Владимир Зеленский заверил, что России не удастся скрыть свои планы относительно нового наступления на Украине.

Президент Украины уверен, что в тишине реализовать свои намерения ВС РФ не сможет.

"Мир будет знать во всех деталях, как и когда агрессор готовит новую эскалацию в этой войне. И каждый новый мобилизационный шаг России будет известен миру еще до того, как она его осуществит", — сказал украинский лидер в саоëм вечернем обращении.

Он также отметил, что Украина получила новые образцы западного вооружения.