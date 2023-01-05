Резников обвинил россиян в плохой дисциплине ВСУ

По мнению министра обороны Украины Алексея Резникова, причиной проблем с дисциплиной в украинской армии являются "подстрекатели, получающие деньги от России".

Резников признал существующие проблемы в ВСУ и отметил, что решать их хотят путём введения более жёсткой ответственности в отношении военнослужащих, совершающих дисциплинарные правонарушения.

"Это была инициатива военных, потому что есть проблемы в определенных ситуациях с дисциплиной и этим пользуются некоторые люди злоупотребляющие. Были подстрекатели, их проплачивали россияне, а дальше эти люди избегали ответственности. То есть принцип неотвратимости наказания не работал на этом моменте", — сказал Резников в интервью журналистке Елене Фроляк. Его слова приводит "Страна.ua".

В заключение Резников сообщил о высокой степени доверия украинскому военному командованию и готовности поддержать предложенные им меры.