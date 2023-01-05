Британия передала ВСУ партию высокоточных ракет с лазерным наведением Brimstone-2

Лондон отчитался о передаче военного оборудования на Украину.

Информация о передаче оружия опубликована на правительственном сайте Великобритании.

Также указывается, что ВСУ получила 1 тыс. миноискателей Vallon и сто комплектов для обезвреживания мин. Данное оборудование должно помочь националистам обезвреживать минные поля и уничтожать неизвлекаемые мины и неразорвавшиеся снаряды.

Кроме того, была подведена статистика военной помощи Лондоном Киеву, которая оценивается в сумму 2,3 миллиарда фунтов стерлингов. Поставлено 200 бронемашин, десятки 155-мм САУ и 105-мм гаубиц, 100 тыс. артиллерийских боеприпасов и 1 млн патронов к огнестрельному оружию.

Также поставлено большое количество ракет с лазерным наведением Brimstone-2, вертолёты, автономные подводные минно-поисковые аппараты, 1 тыс. зенитных ракет и 125 зенитных орудий, несколько тысяч противотанковых ракет NLAW, системы РСЗО и ряд иного оборудования.

Отмечается, что Великобритания рассчитывает оказывать военную помощь бандеровцам в 2023 году в том же объёме.