Российские инструкторы подготовят тысячу военных для армии Таджикистана: танкисты и комрасчёта "Градов"

Российские военные инструкторы подготовят тысячу специалистов для армии Таджикистана. Согласно информации пресс-службы Центрального военного округа, обучение пройдёт по 14 направлениям на двух военбазах Ляур и Самбули.

Тысячу специалистов намерены обучить в течение трёх месяцев. Согласно информации, речь идёт о направлениях:

механик-водитель,

наводчик-оператор танка Т-72,

командир расчёта РСЗО БМ-21 "Град",

наводчик САУ 2С1 "Гвоздика",

наводчик бронетранспортёра БТР-80,

наводчик-оператор БМП-2,

разведчики.

Всего обучение проведут по 14 специальностям. По итогам курса, "выпускники" сдадут контрольные стрельбы, цитирует пресс-службу округа РИА Новости.