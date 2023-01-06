Российские военные инструкторы подготовят тысячу специалистов для армии Таджикистана. Согласно информации пресс-службы Центрального военного округа, обучение пройдёт по 14 направлениям на двух военбазах Ляур и Самбули.
Тысячу специалистов намерены обучить в течение трёх месяцев. Согласно информации, речь идёт о направлениях:
Всего обучение проведут по 14 специальностям. По итогам курса, "выпускники" сдадут контрольные стрельбы, цитирует пресс-службу округа РИА Новости.
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