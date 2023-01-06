Полковник Клупов: в преддверии Третьей мировой необходимо усилить межвидовое взаимодействие ВС РФ

Вооружённые силы России должны усилить межведомственную работу в "преддверии" Третьей мировой войны в ходе спецоперации на Украине, заявил полковник, ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов.

По словам полковника, военные подразделения ВС России не должны работать обособленно только по своей специализации.

"Сейчас мы стоим в преддверии Третьей мировой войны. И хорошо, что на это обратили внимание. Боевые действия ведутся межвидовые. А не каждый род войск ведёт свой вид боевых действий. То есть ВКС свою <работу>, сухопутные войска — свою, а морской флот — свою. Нет", — цитирует Клупова SM.News.

Как подчеркнул Герой России, именно работа в тесной связке равных видов войск ВС РФ приведет к победе. По словам Клупова, те бойцы, которые проходят слаживание в рамках частичной мобилизации, уже будут сформированы в новые дивизии.