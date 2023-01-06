Военный эксперт Колясников о "рождественском перемирии": России плюнули в протянутую руку

План объявить "рождественское перемирие" на Украине был достаточно наивным, уверен военный эксперт Сергей Колясников, никакое прекращение огня в СВО невозможно.

Российская инициатива объявить передышку на передовой во время православного праздника была категорически отвергнута Украиной.

"В протянутую руку дружбы практически сразу смачно плюнули (глава администрации Зеленского. — Прим. ред.) Подоляк и (секретарь СНБО Украины. — Прим. ред.) Данилов", — напомнил эксперт в своём Telegram-канале.

В этом же ключе высказались власти Германии и США. Вместо перемирия Вашингтон и Берлин показали, как отгружают новые бронемашины для ВСУ.

"Какие выводы? Любой российской мирной инициативой США и ЕС (подотрутся. — Прим. ред.) не менее демонстративно, чем "Минскими соглашениями", — отметил Колясников.

По словам специалиста, если ВС РФ не выполнят все поставленные задачи, Россия будет попросту уничтожена.