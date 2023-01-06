National Interest: США следует сесть за стол переговоров с Россией как можно скорее

Вашингтону следует сесть за стол переговоров с Кремлём как можно быстрее.

Об этом сообщает издание National Interest.

В 2022 году благодаря Украине президенту США Джозефу Байдену удалось сохранить лицо после бегства американцев из Афганистана, пишет бывший советник Государственного департамента при президентах Джордже Буше и Дональде Трампе Кристиан Уитон.

"Российская экономика движется очень хорошо. У Москвы есть серьёзные стимулы продолжить СВО еще на один год до следующей зимы, когда Европа может столкнуться с еще более серьёзным энергетическим кризисом, чем сегодня. Путин надеется, что высокие цены на энергоносители и отключения электричества расколют в целом единую позицию Европы в поддержку Украины, которая сейчас находится в неправильном месте в неправильное время, — пишет автор.

По его словам администрации Белого дома следует напрямую сесть за стол переговоров с Путиным, как можно быстрее, и закрыть этот конфликт, переключившись на Тихоокеанский регион.