Вашингтону следует сесть за стол переговоров с Кремлём как можно быстрее.
Об этом сообщает издание National Interest.
В 2022 году благодаря Украине президенту США Джозефу Байдену удалось сохранить лицо после бегства американцев из Афганистана, пишет бывший советник Государственного департамента при президентах Джордже Буше и Дональде Трампе Кристиан Уитон.
"Российская экономика движется очень хорошо. У Москвы есть серьёзные стимулы продолжить СВО еще на один год до следующей зимы, когда Европа может столкнуться с еще более серьёзным энергетическим кризисом, чем сегодня. Путин надеется, что высокие цены на энергоносители и отключения электричества расколют в целом единую позицию Европы в поддержку Украины, которая сейчас находится в неправильном месте в неправильное время, — пишет автор.
По его словам администрации Белого дома следует напрямую сесть за стол переговоров с Путиным, как можно быстрее, и закрыть этот конфликт, переключившись на Тихоокеанский регион.
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