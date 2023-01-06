Военный корреспондент Народной милиции ДНР Олег Никитин рассказал, как проходил штурм Марьинки. ВСУ пытались контратаковать, но всё закончилось разбросанными трупами по лесам и полям. Бойцы 5-й бригады НМ ДНР по возможности эвакуируют тела, так как украинскому командованию до них нет никакого дела, а сейчас в населённом пункте идёт плотный огневой контакт.
Никитин сообщает, что один из боевиков ВСУ из 95-й бригады, уже будучи раненым, отказался сложить оружие и сдаться в плен. Он продолжил вести бой, но был уничтожен. Тело сослуживца украинские побратимы бросили в ходе бегства.
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