НМ ДНР: при штурме Марьинки боевики ВСУ бросают тела своих сослуживцев на поле боя

Военный корреспондент Народной милиции ДНР Олег Никитин рассказал, как проходил штурм Марьинки. ВСУ пытались контратаковать, но всё закончилось разбросанными трупами по лесам и полям. Бойцы 5-й бригады НМ ДНР по возможности эвакуируют тела, так как украинскому командованию до них нет никакого дела, а сейчас в населённом пункте идёт плотный огневой контакт.

Никитин сообщает, что один из боевиков ВСУ из 95-й бригады, уже будучи раненым, отказался сложить оружие и сдаться в плен. Он продолжил вести бой, но был уничтожен. Тело сослуживца украинские побратимы бросили в ходе бегства.