ВСУ обстреляли Донецк ровно в 12:00, когда начал действовать объявленный РФ режим тишины

Боевики Вооружённых сил Украины обстреляли Донецк из артиллерии 6 января ровно в полдень, когда начал действовать объявленный Россией режим тишины.

Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Украинские националисты выпустили шесть снарядов калибром 155 мм, уточнили в представительстве ДНР в СЦКК.

Напомним, заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев высказался об отказе Киева от перемирия.

"Свиньи не имеют веры и врождённого чувства благодарности", — подчеркнул он.