Боевики Вооружённых сил Украины обстреляли Донецк из артиллерии 6 января ровно в полдень, когда начал действовать объявленный Россией режим тишины.
Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Украинские националисты выпустили шесть снарядов калибром 155 мм, уточнили в представительстве ДНР в СЦКК.
Напомним, заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев высказался об отказе Киева от перемирия.
"Свиньи не имеют веры и врождённого чувства благодарности", — подчеркнул он.
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